Amber Heardová: Jsem z verdiktu zklamaná

„Zklamání, které dnes cítím, se nedá popsat slovy. Jsem zdrcená, že hora důkazů stále nestačila proti nepřiměřené moci, vlivu a působení mého bývalého manžela,“ uvedla Amber Heardová v prohlášení bezprostředně po vynesení rozsudku.

Amber Heardová prohrála soud proti Johnnu Deppovi na celé čáře. Soud vynesl, že ji v manželství nezneužíval ani jí fyzicky neubližoval. Foto: Josh Jensen, Wikimedia Commons

„Ještě více jsem zklamaná z toho, co tento rozsudek znamená pro ostatní ženy. Je to neúspěch. Vrací čas do doby, kdy žena, která se ozvala a promluvila, mohla být veřejně zostuzena a ponížena. Vrací to zpět myšlenku, že násilí na ženách je třeba brát vážně,“ pokračovala.

Heardová uvedla, že „Johnnyho právníkům se podařilo přimět porotu, aby přehlédla klíčovou otázku svobody projevu a ignorovala důkazy, které byly tak přesvědčivé, že jsme ve Velké Británii vyhráli.“

„Jsem smutná, že jsem tento případ prohrála. Ale ještě smutnější jsem z toho, že jsem zřejmě přišel o právo, o kterém jsem si myslel, že ho jako Američan mám – svobodně a otevřeně mluvit.“ (NY Post)