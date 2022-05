Británie chce poslat první migranty do Rwandy za dva týdny

Británie chce do Rwandy do dvou týdnů vyslat první skupinu migrantů z různých zemí zadržených po příchodu do Spojeného království. S odvoláním na britské úřady to dnes uvedla agentura Reuters.

Kontroverzní migrační politika má podle vlády rozbít sítě pašeráků lidí a zastavit příliv migrantů přes Lamanšský průliv.

Kabinet premiéra Borise Johnsona v dubnu oznámil plán poslat část žadatelů o azyl do Rwandy, což vyvolalo kritiku uvnitř Johnsonovy Konzervativní strany, z řad opozice i mnoha charitativních organizací.

Ministerstvo vnitra dnes uvedlo, že první skupina migrantů začala dostávat oficiální dopisy, v nichž jim bylo sděleno, že jsou posíláni do Rwandy, aby tam „v bezpečí obnovili svůj život“. „Očekává se, že první let se uskuteční příští měsíc, 14. června,“ uvedla britská ministryně vnitra Priti Patelová.

Plán poslat nechtěné žadatele o azyl do Afriky přichází v době, kdy Johnson čelí rostoucí hrozbě hlasování o sesazení z pozice lídra Konzervativní strany. Po zveřejnění zprávy, která popisuje porušování protiepidemických opatření v Downing Street narůstá počet konzervativců, kteří jsou s premiérem a jeho reakcí na kauzu nespokojení.

Obavy z přistěhovalectví byly jedním z klíčových faktorů při hlasování o brexitu v roce 2016 a Johnson byl pod tlakem, aby splnil svůj slib „převzít zpět kontrolu“ nad britskými hranicemi. V loňském roce však do Británie připlulo z kontinentální Evropy rekordních 28.000 migrantů, většinou na malých člunech.

Vláda odmítla kritiku, že její nová politika postrádá soucit, a uvedla, že je horší podporovat systém, v němž je mnoho žadatelů o azyl zneužíváno pašeráky lidí.

Ministerstvo vnitra neuvedlo, kolik žadatelů o azyl bude v prvním letu do Rwandy. (ČTK)