Mexiko zakázalo prodej elektronických cigaret. Příslušný výnos dnes podepsal prezident Andrés Manuel López Obrador, informovala agentura AP. Podle představitelů mexické vlády je prodej těchto produktů spojen s „velkou lží“, že je jejich používání bezpečnější než kouření tradičních cigaret.

Mexická vláda už v říjnu zakázala vývoz i dovoz elektronických cigaret a náplní do nich. Místní distributoři ale naskladnili velké množství zboží, které dále prodávají. Někteří Mexičané si nechávají elektronické cigarety posílat ze zahraničí. Vláda odhaduje, že elektronickou cigaretu v zemi alespoň jednou kouřilo přinejmenším pět milionů lidí. Mexiko má téměř 130 milionů obyvatel.

Mexická vláda výrobcům elektronických cigaret vyčítá, že postavili reklamu na svůj produkt na tvrzení, že elektronické cigarety škodí zdraví méně než ty tradiční. „Dým (z elektronických cigaret) ale také škodí zdraví,“ řekl mexický prezident López Obrador, který dnes dostal od Světové zdravotnické organizace (WHO) ocenění za snahu omezit spotřebu tabáku v zemi. Výrobci se navíc podle vlády designem a barvami snaží přilákat ke kouření elektronických cigaret mladé.

Elektronické cigarety fungují díky náplni, která obvykle obsahuje nikotin či jiné chemické látky. Podle zastánců těchto zařízení je jejich používání bezpečnější než klasické kouření.

Před negativními důsledky na zdraví při kouření elektronických cigaret varovala i WHO. Ta vyzvala k přísnější regulaci prodeje těchto zařízení, a to především mladším zákazníkům. Loni v červenci WHO uvedla, že zákaz prodeje elektronických cigaret platí v 30 zemích světa, uvedla agentura AFP. (ČTK)