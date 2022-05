Čeští vědci zkoumají prospěšné látky z bylin typických pro střední Evropu

Vědci z Botanického ústavu Akademie věd (AV) ČR spolupracují na hledání a výzkumu prospěšných látek z některých polozapomenutých středoevropských bylin, jako je například ožanka či komonice.

Zajímají je rostliny, které obsahují skupinu látek nazývaných flavonoidy. Ty mimo jiné vykazují protizánětlivé účinky. V budoucnu by mohly najít využití v dermatologických preparátech, přípravcích na ošetření otoků či křečových žil, ekzémů nebo akné. Na dnešním setkání s novináři v Průhonicích to řekli Miroslav Vosátka z Botanického ústavu AV a Petr Kaštánek ze společnosti Eco Fuel Laboratories.

„Jako Botanický ústav máme obrovské sbírky rostlin, ať už jsou to kosatce, pivoňky, růže, plus samozřejmě bohatství průhonického (zámeckého) parku. Tak to využíváme jako základ pro bioprospekci – hledání nových využití pro rostliny,“ řekl ČTK půdní mikrobiolog Vosátka.

Současný výzkum se podle Kaštánka zabývá rostlinami typickými pro Česko a střední Evropu. „Jsou to rostliny jako ožanka, komonice, ale i některé známější – třeba kostival, řepík, pelyněk metlatý a tak podobně,“ uvedl. „Zajímají nás rostliny, které obsahují skupinu látek nazývaných flavonoidy,“ dodal vědec. Tyto látky vykazují mimo jiné protizánětlivé účinky a v příštích letech by mohly být využívány hlavně v kosmetických produktech.

„Společně s Botanickým ústavem pěstujeme asi 25 druhů předem vytipovaných rostlin, následně z nich izolujeme účinné látky, (…) stanovujeme různé biologické účinky,“ vysvětlil Kaštánek. Podle Vosátky má ústav založeny tzv. matečnice, které expertům poskytují základní materiál. Ústav pak poskytuje biomasu ke zpracování, včetně vzorků, na kterých experti z Vysoké školy chemicko-technologické provádějí analýzy. Chemici se zaměřují i na to, jak způsob pěstování ovlivňuje obsažené účinné látky.

Kaštánek uvedl, že projekt trvá druhý rok. Velice slibná je podle něj ožanka, která vykazuje extrémně silné protizánětlivé účinky. Část z vytipovaných rostlin tým sází teprve letos.

Ve finále je předchozí projekt zaměřený na výzkum prospěšných látek obsažených v některých odrůdách kosatců pěstovaných v Průhonicích. Výsledné produkty by měly být dostupné letos na podzim. Pole čítající 2500 rostlin kosatců, které zajišťuje rostlinný materiál k dalšímu využití, je k vidění v průhonické Botanické zahradě na Chotobuzi. Oba projekty podpořila Technologická agentura ČR. (ČTK)