35. ročník Ceny Jiřího Ortena udělované talentovaným autorům do 30 let vyhrál Vojtěch Vacek (1993) se svou básnickou sbírkou Měnagon, jež je jeho druhým literárním počinem. Oceněná kniha vzešla z 17 přihlášených titulů, z nichž byla nominována tři díla do užšího výběru.