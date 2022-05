Bělorusko chystá další vojenské cvičení u hranic s Ukrajinou

Bělorusko plánuje na přelomu června a července další vojenské cvičení u hranic s Ukrajinou. Manévry v Homelské oblasti na jihu Běloruska mají vyzkoušet bojovou připravenost armádních záloh, uvedl vojenský komisař Andrej Krivonosov.

Podle něj se taková cvičení konají pravidelně. Bělorusko, které je blízkým spojencem Moskvy, se dosud přímo vojensky nezapojilo do ruské války proti Ukrajině, od února však umožňuje ruským silám útočit na sousední zemi ze svého území.

Od 22. června do 1. července se podle agentury BelTA bude cvičení týkat ozbrojených sil a vojenské správy, od 28. června do 16. července pak mužů, kteří mohou být povoláni do jednotek teritoriální obrany.

„Akce tohoto typu tradičně přispívají ke zvýšení bojové a mobilizační připravenosti vojenských velitelství a ke zlepšení vojenských znalostí a praktických dovedností těch, kdo podléhají branné povinnosti,“ doplnil Krivonosov. (ČTK)