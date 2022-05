Kanadská vláda předložila návrh zákona, který by lidem zabránil v dovozu, nákupu nebo prodeji ručních zbraní kdekoli v zemi, a prakticky tak „zmrazil“ jejich držení. Oznámil to kanadský premiér Justin Trudeau.

„Kromě použití střelných zbraní pro sportovní střelbu a lov neexistuje žádný důvod, proč by kdokoli v Kanadě měl v každodenním životě potřebovat zbraň,“ řekl Trudeau novinářům.

Zákon by v případě schválení rovněž umožnil odebrat zbrojní průkazy osobám, které se dopustily domácího násilí nebo trestného obtěžování, jako je například stalking, uvedla zpravodajská televize CTV News. Součástí nového zákona by také mělo být opatření, které by soudům umožnilo požadovat, aby osoby považované za nebezpečné sobě nebo ostatním odevzdaly střelnou zbraň policii.

Vláda také plánuje bojovat proti pašování a obchodování se zbraněmi zvýšením trestních sazeb, rozšířením nástrojů pro vyšetřování trestných činů souvisejících se střelnými zbraněmi a posílením opatření na hranicích.

Trudeau krok oznámil necelý týden poté, co v sousedních Spojených státech střelec vyzbrojený útočnou puškou zabil 19 dětí a dva dospělé na základní škole v texaském městečku Uvalde. I přes volání demokratů po regulaci prodeje těchto zbraní, se podle agentury AP nečeká, že by americkým Kongresem prošla jakákoli podobná reforma. (ČTK)