PPF odstoupila od spojení Air Bank s Moneta Money Bank

Skupina PPF dnes oznámila, že nebude pokračovat v procesu spojení Air Bank s Moneta Money Bank. Tento krok iniciovala PPF jako důsledek změny v managementu, negativního makroekonomického vývoje a v souvislosti se změnou požadavků ČNB. V Moneta Money Bank si stále ponechává 29,94% podíl.

Spojením Monety Money Bank a bankovní části PPF měla vzniknout třetí největší banka na trhu. Foto: Moneta Money Bank

Akcionáři Monety schválili rozhodnutí spojit se s bankovní částí PPF na konci loňského roku. Spojením by vznikla třetí největší banka v České republice. K dokončení akvizice mělo dojít letos v červenci.

PPF na začátku května změnila vedení, v čele stanul podnikatel Jiří Šmejc, který v minulosti spolupracoval se zesnulým Petrem Kellnerem. Šmejc se angažoval například ve společnosti Home Credit. Deník N již dříve naznačil, že změna ve vedení může znamenat odlišný způsob vedení firmy.

Méně lákavou se investice do banky mohla stát také poté, co ČNB zpřísnila některé podmínky. Takzvaná proticyklická kapitálová rezerva nyní musí činit až 2,5 procenta, dříve to bylo pouze 0,5 procenta. Transakci by pak mohly prodražit současné vysoké úrokové sazby.

(PPF, Moneta)