Nejčastější příčinou úmrtí amerických dětí je zastřelení. Vyplývá to z průzkumu Centra pro kontrolu nemocí CDC, podle něhož smrt střelnou zbraní překonala po šedesáti letech autonehody. V roce 2020 bylo v USA zastřeleno 4368 dětí do 19 let. (Axios) Více o tématu zde.