Radní Marvanová upravila návrh na podporované družstevní bydlení

Radní Prahy Hana Marvanová (STAN) nechala upravit návrh podmínek pro podporované družstevní bydlení na základě připomínek Pirátů. Jak dnes radní řekla novinářům, měly by tím zmizet hlavní námitky, které proti projektu zaznívaly.

Marvanová záměr prvního podporovaného projektu v Radlicích předloží na červnové zastupitelstvo jako vlastní tisk a pokusí se získat podporu všech zastupitelských klubů včetně opozičních.

Družstva mají podle záměru získat pozemky na tzv. právo stavby až na 99 let s tím, že by ročně platila jedno procento z hodnoty parcel do městského fondu rozvoje dostupného bydlení. Původní návrh počítal s tím, že by se částka uložená do fondu následně odečetla od kupní ceny pozemku v době, kdy bude mít družstvo nárok na jeho odkup od města. To má být po splacení půjčky, kterou si vezme na stavbu domu, tedy nejdříve za 30 let.

To se nelíbilo klubům Pirátů a Prahy Sobě, podle kterých by se tím magistrát připravil o výnosy ze zhodnocování svých pozemků. Marvanová proto na základě připomínky pirátského radního Adama Zábranského návrh upravila tak, že příspěvky do fondu zůstanou městu a družstvo v době odkupu zaplatí plnou odhadní cenu.

Radní dodala, že akceptovala také dvě další pirátské připomínky. První se týká toho, že pokud bude víc zájemců o jeden byt, respektive podíl v družstvu, určí město vítěze losem. Třetí úpravou je změna podmínek pro stavebního partnera, kterého město plánuje vysoutěžit pro samotnou stavbu domu. Podle radní zmizí nutnost, aby partner měl v portfoliu určitý počet spravovaných nemovitostí. „Je to cíleno na to, aby se do soutěže mohlo přihlásit více partnerů,“ řekla.

Plán, aby město poskytlo pozemky pro stavbu nově založeným bytovým družstvům, dříve kritizovala zejména Praha Sobě. Podle jejího zastupitele a předsedy výboru zastupitelstva pro bydlení Pavla Zelenky (Praha Sobě) by navržené úpravy námitky uspokojily, ale nikdo je zatím neviděl na papíře. „Když to paní radní (Marvanová) předloží a bude to jasně patrné ze smluvních dokumentů, tak pro to zvedneme ruku,“ řekl. Dodal ale, že nechápe, proč Marvanová úpravy udělala na posledních chvíli, když podle něj stejné připomínky opakuje již tři roky.

Zastupitelé budou v červnu hlasovat o prvním z plánovaných projektů, který má vzniknout u Radlické v Praze 5 a má nabídnout 221 až 266 bytů. V případě schválení záměru v červnu by podle Marvanové muselo zastupitelstvo znovu hlasovat o založení družstva, a to na podzim, tedy již v novém složení po komunálních volbách.

Projekt podpory družstevního bydlení má sloužit lidem, kteří nedosáhnou na městské nájemní byty, ale zároveň nejsou schopni získat nebo zaplatit hypotéku. Podle odhadu města by se zápůjčkou pozemku a snížením ceny bytů o komerční marži měly náklady na jejich pořízení snížit až o třetinu. Zájemci o členství v družstvu budou muset mít trvalé bydliště v Praze a nebudou moci vlastnit jiné bydlení. Třetina bytů zároveň připadne městu, které je využije pro nájemní bydlení. (ČTK)