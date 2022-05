Ve druhém kole kolumbijských prezidentských voleb se utká Petro a Hernández

V prvním kole včerejších kolumbijských prezidentských voleb převládl levicový senátor Gustavo Petro se ziskem 40,3 procenta hlasů. Ve druhém kole plánovaném na 19. června se utká s podnikatelem Rodolfem Hernándezem, který obsadil druhé místo s více než 28 procenty hlasů.

Z bojů o prezidentský úřad vypadl zástupce tradiční konzervativní pravice Federico Gutiérrez, přezdívaný Fico, který skončil na třetím místě s asi 24 procenty hlasů.

Petro, který byl jako velmi mladý členem menší levicové gerily M-19, sliboval snížit chudobu sociálními programy nebo zvýšit roli státu ve zdravotnictví či ve školství. Přízeň mladých, domorodého obyvatelstva i žen mu získává také ekologická aktivistka afrokolumbijského původu Francia Márquezová, kterou si vybral za viceprezidentku a která by se mohla stát první ženou černé pleti v této funkci.

„Po dnešku není pochyb o změně,“ řekl na povolebním mítinku svým podporovatelům v centru Bogoty. „Teď jde o to zjistit, co uděláme pro Kolumbii, co chce kolumbijská společnost pro svou zemi,“ dodal někdejší starosta kolumbijské metropole. (ČTK)