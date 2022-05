Divokou dohru měla večer baráž francouzské fotbalové ligy. Poté co tým Saint-Étienne prohrál na penalty s Auxerre a spadl o soutěž níž, vtrhly na hřiště stovky fanoušků a zaútočily na hráče. Policie dav rozehnala slzným plynem. (L’Équipe)

st etienne just lost on penalties to auxerre and have been relegated so the st etienne fans invaded the pitc and attacked players and the police

pic.twitter.com/gaKgxwNHYI

— Football Fights (@footbalIfights) May 29, 2022