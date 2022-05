Když Taliban převzal vládu nad Afghánistánem, jeho představitelé tvrdili, že dívky budou moci chodit do školy. Afghánské dívky starší dvanácti let se ale do škol vrátily až v březnu, kdy slavnostně školy otevřeli, aby je další den zase zavřeli. Mnohé šly domů s pláčem. (Denník N)