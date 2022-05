Ve věku 72 let zemřel bubeník Alan White z rockové kapely Yes. Za svou hudební kariéru působil v řadě dalších uskupení. Mnohokrát spolupracoval s Johnem Lennonem, například na jeho sólovém albu Imagine. S Yes hrál od roku 1972.(BBC)

Yes drummer Alan White dies aged 72 https://t.co/9jjf7UPv6H — BBC News (UK) (@BBCNews) May 26, 2022