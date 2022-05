Ruský velvyslanec v Británii nevěří, že jeho země použije ve válce proti Ukrajině taktické jaderné zbraně, podle ruských vojenských pravidel se takové zbraně v konfliktech, jako je tento, nepoužívají. Rusko má podle něj přísná pravidla pro jejich použití.

„Se současnou operací to nemá nic společného,“ řekl Andrej Kelin. Když ruský prezident Vladimir Putin koncem února, krátce po invazi uvedl své jaderné síly do stavu vysoké pohotovosti, bylo to obecně vnímáno jako varování. (BBC)