Zemřel kardinál Angelo Sodano, dlouholetý státní sekretář Vatikánu

Ve věku 94 let zemřel v noci na dnešek v Římě kardinál Angelo Sodano, který patřil k vlivným postavám katolické církve a byl vatikánským státním sekretářem za dvou papežů, za Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (ČTK)

Informoval o tom server Vatican News. Podle něj zemřel Sodano v souvislosti s nákazou koronavirem, která zhoršila jeho zdravotní stav podlomený dlouhodobějšími zdravotními potížemi.

Jako vatikánský státní sekretář, což je postavení odpovídající předsedovi vlády, působil Sodano v letech 1991 až 2006. Do služeb Vatikánu vstoupil tento syn italského poslance v roce 1959. Tři desetiletí se věnoval diplomacii, zprvu na nižších postech v Ekvádoru, Uruguayi nebo Chile, kam znovu zamířil jako nuncius (velvyslanec) v roce 1977, za chilské diktatury Augusta Pinocheta. Koncem 80. let se vrátil do Vatikánu, aby stanul v čele papežovy diplomacie.

V čele vatikánské administrativy byl Sodano velmi aktivní. „Nikdy nemá času nazbyt. Když vám podává ruku, už se dívá na třetího člověka,“ popsal jeho vytížení historik a diplomat František Xaver Halas.

Od roku 2005 do roku 2019 byl děkanem kardinálského kolegia, který mimo jiné svolává takzvané konkláve, jež po smrti či rezignaci papeže volí novou hlavu katolické církve.