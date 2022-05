„Policie v Texasu jednala příliš pozdě.“

Texaská policie reagovala při střelbě v základní škole v Uvalde příliš pozdě. Policie učinila „špatné rozhodnutí“, když včas nevtrhla do třídy. Oznámil to tamní bezpečnostní představitel Steven McCraw. (BBC)

Ozbrojený muž na tamní základní škole tento týden zabil 19 dětí.

Policisté podle McCrawa otáleli se vstupem. Žáci uvnitř však několikrát volali a prosili, aby policie přijela.

Od příjezdu policejní jednotky do základní školy do okamžiku, kdy se rozhodla vtrhnout do třídy, uplynula čtyřicetiminutová prodleva.