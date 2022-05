Praha mezi několik radnic rozdělí na dotacích 166,12 milionu korun

Pražský magistrát mezi několik městských částí rozdělí na mimořádných účelových investičních dotacích v součtu 166,12 milionu korun. Peníze jsou určeny jednak na rozšíření kapacit a rekonstrukce školských zařízení a také navýšení kapacit pro děti ukrajinských uprchlíků. Rozhodli o tom dnes pražští zastupitelé.

Větší část peněz je určena pro rozšíření kapacit a rekonstrukce škol, a to 113,97 milionu korun. Nejvyšší částka půjde radnici Prahy 14, která dostane 50 milionů korun na kompletní rekonstrukci kuchyně a další práce v ZŠ Vybíralova. Téměř 33 milionů poputuje do Prahy 22, a to na vybudování školy. Peníze dostane také Praha 4 na opravy v ZŠ Poláčkova.

V rámci rozšiřování kapacit v důsledku přijímání dětí ukrajinských uprchlíků dostane nejvyšší částku radnice Prahy 15, která využije 30 milionů korun na výstavbu dvou tzv. modulárních objektů v areálu ZŠ Křimická a ZŠ Kozinova. V případě snížení počtu ukrajinských dětí budou objekty využity jako venkovní třídy, prostory pro školní družinu nebo volnočasovou činnost. Peníze dostanou také Praha 18 a radnice v Libuši.

Radnice městských částí se od začátku uprchlické krize potýkají s nedostatkem míst pro děti uprchlíků ve školách. Například radnice Prahy 4 ve svých základních školách navýšila maximální počet žáků ve třídách, kdy se oproti dosavadním maximálně 30 dětem v jedné třídě zvýšil na 34.