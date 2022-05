Čína a Rusko v Radě bezpečnosti vetovaly zpřísnění sankcí proti KLDR

Čína a Rusko v Radě bezpečnosti OSN vetovaly Spojenými státy navrženou rezoluci, která zpřísňovala sankce proti Severní Koreji za její nedávné testy balistických raket. Informovala o tom agentura AP, podle níž zbylých 13 členů Rady bezpečnosti s prohloubením postihů KLDR souhlasilo.

USA chtěly rezolucí omezit povolený dovoz ropy do Severní Koreje ze čtyř na tři miliony barelů ročně, zakázat dovážet do KLDR tabák a tabákové výrobky či naopak dále omezit severokorejský vývoz do světa. Chtěly rovněž omezit dovoz informačních technologií do KLDR, což mělo snížit schopnost severokorejského režimu fungovat v kybernetickém prostoru. Podle amerických úřadů KLDR získává prostředky mimo jiné prostřednictvím vydírání na internetu či krádeží kryptoměn.

Rada bezpečnosti uvalila sankce na KLDR po jejím prvním jaderném testu v roce 2006 a v průběhu let je zpřísňovala ve snaze omezit severokorejský jaderný a raketový program a zamezit možnostem jeho financování. Někteří diplomaté se obávají, že po dnešním vetu dvou stálých členů bude nyní pro Radu bezpečnosti obtížné udržet tlak na dodržování stávajících sankcí, uvedla agentura AFP.

Krátce po návštěvě amerického prezidenta Joea Bidena v Asii provedla Severní Korea tento týden nové odpaly raket, včetně pravděpodobně mezikontinentální balistické střely. Washington a Soul varovaly, že Pchjongjang by mohl brzy provést sedmý jaderný test, který by byl prvním po pěti letech.

Čínský velvyslanec při OSN Čang Ťün podle AFP po hlasování řekl, že americká rezoluce představovala krok „od dialogu a smíru“. Již před hlasováním uvedl, že Peking nevěří, že by nové sankce pomohly řešit současnou situaci, a že by nátlaková rezoluce situaci na Korejském poloostrově pouze zhoršila. Washington a Pchjongjang by podle něj měly obnovit dialog.

Několik spojenců USA vyjádřilo v kuloárech politování nad tím, že Washington trval na hlasování i s vědomím, že Čína a Rusko budou rezoluci vetovat. Nejmenovaný velvyslanec v OSN agentuře AFP sdělil, že pro Američany bylo „horší nedělat nic“ a nechat pokračovat severokorejské testy bez reakce, než nechat Čínu a Rusko rezoluci vetovat. (ČTK)