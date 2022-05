Manžel učitelky Irmy Garciové, kterou zastřelil mladík při masakru v základní škole v texaském Uvalde, zemřel na infarkt. Joe Garcia byl uprostřed příprav na pohřeb své ženy, s níž byl ženatý 24 let, když ho postihla zástava srdce. Měli čtyři děti. (NBC)

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

— john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022