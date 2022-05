Zemřel americký herec Ray Liotta, bylo mu 67 let. Zemřel ve spánku v Dominikánské republice, kde natáčel další film Dangerous Waters. Proslavil se například rolí ve filmu Mafiáni, za snímek Něco divokého byl nominován na Zlatý glóbus. (Variety)

"Ray Liotta has died. His work as an actor showed his complexity as a human being. A gentle man. So sad to hear," wrote Jamie Lee Curtis.https://t.co/rw6Homaoa4

— Variety (@Variety) May 26, 2022