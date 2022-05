Česko je v semifinále hokejového MS

Čeští hokejisté zdolali ve čtvrtfinále mistrovství světa v ledním hokeji výběr Německa 4:1 (třetiny 2:0, 1:0, 1:1) a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy. Souběžně hrané utkání Švédska s Kanadou se za stavu 3:3 prodlužuje.

Čeští hokejisté slaví postup do semifinále mistrovství světa ve Finsku, čímž vyrovnali úspěch z domácího mistrovství v roce 2015 a šampionátu na Slovensku v roce 2019. Češi tak částečně napravili dojmy z nepovedených turnajů v posledních letech; poslední medaile (bronz) se však stále datuje k roku 2012.

Český výběr se dostal do vedení zásluhou Davida Pastrňáka, ještě v první třetině na jeho branku navázal kapitán Roman Červenka. Jeho čtvrtý gól pro něj zároveň znamená jeho vůbec nejlepší představení na světových turnajích. Červenka je současně nejproduktivnějším hráčem letošního turnaje (4+10). V prostřední třetině navýšil vedení Čechů opět z přesilovky David Krejčí – na všech třech úvodních gólech se podílela první útočná formace.

Němečtí hokejisté v závěrečné třetině zvýšili intenzitu hry a několikrát odvolali brankáře Grubauera, jejich snaha se jim nakonec vyplatila po vyloučení Tomáše Kundrátka. Češi sice přesilovku zvládli bez inkasovaného gólu, projevilo se na nich však dlouhé střídání a německou snahu korunoval trefou mezi nohy brankáře Karla Vejmelky Moritz Seider. Šest minut před koncem utkání se Němcům odvolání brankáře vyplatilo a snížili na 1:3.

Necelé dvě minuty před koncem utkání však už na prázdnou branku doplatili, když puk ve vlastním obranném pásmu zásluhou Davida Kämpfa získal Jiří Smejkal, vyvezl jej do střední třetiny a skóroval do prázdné německé branky, čímž čtvrtým gólem pečetil postup Čechů do semifinále.

Soupeře pro sobotní semifinálový zápas se Češi dozví podle výsledků ostatních zápasů.