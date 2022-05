NATO podle německého poslance nedá Ukrajině tanky západní výroby

Státy Severoatlantické aliance se neformálně dohodly neposkytovat Ukrajině bojová vozidla pěchoty a tanky západní výroby, řekl německý poslanec Wolfgang Hellmich, který je mluvčím vládních sociálních demokratů (SPD) pro obrannou politiku.

Důvodem jsou obavy z toho, že by Rusko mohlo dodávky vybraných západních těžkých zbraní vnímat jako vstup NATO do války.

„Obranný výbor parlamentu o tom byl v polovině května informován,“ řekl Hellmich o neformální dohodě. Uvedl, že žádné oficiální usnesení k tomu NATO nepřijalo, neboť aliance sama žádné zbraně ukrajinské armádě neposkytuje. Zbraně Ukrajině dodávají členské státy, které dosud podle Hellmicha toto ujednání dodržují. „Kdo tvrdí něco jiného, tak buď dobře neposlouchal, nebo vědomě říká nepravdu,“ dodal.

To, že taková dohoda existuje, tento týden v rozhovoru s televizí ZDF zmínila poslankyně SPD a parlamentní tajemnice ministerstva obrany Siemtje Möllerová. Ta řekla, že Německo dodržuje ujednání aliance nedodávat žádné obrněnce včetně tanků západní výroby na Ukrajinu.

Hellmich, který nyní existenci takové neformální dohody týkající se vybraných těžkých zbraní potvrdil, již před dvěma týdny po výstupu kancléře Olafa Scholze před obranným výborem parlamentu hovořil o tom, že Ukrajina žádné německé tanky Leopard nedostane. Uvedl, že se na tom shodli členové aliance.

Podle vládních zdrojů agentury DPA je smyslem neformální dohody neprovokovat Rusko, jehož armáda v únoru napadla Ukrajinu. Západ se podle tohoto zdroje obává, že Moskva by mohla poskytování západních tanků či letadel ukrajinským silám považovat za vstup NATO do války. Scholz v projevech opakovaně zdůrazňuje, že Německo bude Ukrajině pomáhat, ale že tato pomoc má hranice, protože nikdy nepřipustí zatažení Německa a aliance do války.

Německo dosud Ukrajině přislíbilo sedm samohybných houfnic PzH 2000 a samohybné protiletecké systémy Gepard, pro které však nemá munici. Ukrajina ale na Berlín naléhá, aby začal dodávat těžké zbraně včetně obrněnců Marder či tanků Leopard. Německo ale místo toho upřednostňuje takzvanou řetězovou výměnu, při níž východním členům NATO kompenzuje sovětskou výzbroj, kterou tyto země přenechají ukrajinské armádě. Do programu je zapojeno i Česko, které takto bezplatně získá 15 německých tanků Leopard 2A4. (ČTK)