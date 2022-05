Adama Hložka nejspíš čeká přestup za Schickem do Leverkusenu

Spoluhráčem Patrika Schicka v Leverkusenu by se mohl stát sparťanský talent Adam Hložek. Podle dobře informovaného zdroje by měl přestoupit za 13 milionů eur, objevují se ale i informace o 22 milionech. Pro Hložka by měl být připraven pětiletý kontrakt.

Adam Hložek během svého prvního reprezentačního srazu v září 2020. Foto: FAČR

Do poslední chvíle byly údajně ve hře o Hložka také Borussia Dortmund a Bayern Mnichov, pro něž však nebyl prioritou. V Leverkusenu má Hložkovi uvolnit místo Lucas Alario, který je sice v klubu vázán do roku 2024, ale už teď by měl mít na stole dvě nabídky na přestup. Schick v kádru po podpisu nové smlouvy zůstává.

Hložek má ve Spartě kontrakt ještě na dva roky, se sportovním ředitelem klubu Tomášem Rosickým však měl být domluven, že v případě nabídky mezi 20 a 25 miliony eur vedení svolí k odchodu. Právě tuto podmínku měl nyní Leverkusen splnit, byť podle odborníka na fotbalový trh Fabrizia Romana se má jednat o 13 milionů eur plus bonusy a 30% podíl na dalším přestupu. (Eurofotbal)