LN: Soud začne v září řešit kauzu údajně zmanipulované insolvence Via Chem

Krajský soud v Praze má začít 7. září projednávat případ, v němž čelí 15 fyzických a pět právnických osob obžalobě za údajně zmanipulovanou insolvenci společnosti Via Chem Group. Uvedly to dnes Lidové noviny.

Mezi obžalovanými jsou podnikatel Petr Sisák, jeho právník Ivo Hala nebo pražský advokát Jan Pacovský. Státní zástupce Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v Praze podal obžalobu loni 13. července ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Kvůli možné podjatosti soudců tohoto soudu ale Vrchní soud v Praze přikázal tento případ do hlavního města.

V kauze je totiž obžalovaná i bývalá soudkyně českobudějovického krajského soudu Marie Červinková za zneužití pravomoci úřední osoby. Žalobce pro ni podle LN žádá roční podmíněný trest. Hala i Sisák obvinění dříve odmítli a označili jej za nesmyslné. Společnost Via Chem Group to označila za účelový krok, který měl komplikovat zahájené insolvenční řízení a blokovat reorganizační plán firmy.

Via Chem Group držela jako akcionář v roce 2014 asi třetinový podíl v ústecké chemičce Spolchemie. Obžalovaní podle policie potřebovali, aby Spolchemie zůstala pod Sisákovým vlivem. Skupina údajně inscenovala a manipulovala insolvenční řízení, zaměřila se na dosažení neoprávněného zisku a na vyvádění zbylého majetku. Borgula uvedl, že jejich trestné činy byly „spáchány ve prospěch organizované zločinecké skupiny“, což znamená závažnější trestnou činnost i vyšší trest. Žalobce pro Sisáka žádá podle LN 13 let vězení a peněžitou sankci ve výši 20 milionů. Stejný trest může dostat i Hala, také dalším obžalovaným hrozí mnohaleté vězení. Hlavní líčení má trvat od 7. září do 9. prosince.

Případ, který vypukl po policejní razii v ústecké Spolchemii a u budějovického krajského soudu v lednu 2016, se v menší míře týká i dalších firem či podvodů. Hradecká policie ho vyšetřovala od dubna 2016, kdy jej po rozhodnutí Borguly převzala od protikorupční policie. Kauzou, která sahá do let 2012 až 2015, se v Hradci Králové zabýval speciální policejní tým Alfa. Při vyšetřování spolupracoval i s orgány ze Slovenska, Kypru, Velké Británie nebo Kanady. Detektivové odhadli vzniklou škodu na víc než 160 milionů korun. Svým rozsahem šlo o největší kauzu, kterou se kriminalisté v Královéhradeckém kraji podle svých slov v novodobé historii zabývali. (ČTK)