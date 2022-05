Ve Zlíně začíná dětský filmový festival

Dnes začíná ve Zlíně tamní tradiční festival filmů pro děti a mládež. Až do 1. června představí 276 snímků ze 49 zemí světa, cenu Zlatý střevíček udělí v úvodu festivalu Pavlu Zedníčkovi a v jeho závěru Karlu Heřmánkovi.

Cesta do Tvojzemí. Foto: Alkay

Festival dnes zahájí světová premiéra nového českého celovečerního animovaného filmu Cesta do Tvojzemí. Festival se letos po dvou covidových letech poprvé vrací zpět do tradičního jarního termínu. Pořadatelé to oznámili v tiskové zprávě. Prezident festivalu Čestmír Vančura uvedl, že s odstupem času považuje téměř za zázrak, že akce ani v kovidové době nepřerušila svoji kontinuitu.