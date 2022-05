Ředitel ČIŽP Erik Geuss do konce letošního roku odstoupí z funkce

Ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erik Geuss do konce letošního roku odstoupí z funkce. Řekl to dnes Radiožurnálu. Cítí, že si vládní politici jeho odchod přejí. Politické tlaky začal vnímat po předloňské otravě řeky Bečvy.

Trvá ale na tom, že v tomto případě postupovala inspekce správně. Svého nástupce by chtěl varovat především před byznysem s nebezpečnými odpady, který považuje za velký problém.

„Mám do jisté míry povinnost hájit práci 600 lidí na inspekci, které řídím už osmým rokem a kteří jsou velmi frustrováni útoky, které na inspekci jsou,“ uvedl Geuss. „Mám velký problém s tím, co se kolem toho (vyšetřování otravy Bečvy) děje a že realita jde úplně stranou. Je tady záměr odstranit někoho nepohodlného,“ řekl. K odchodu ho podle něj nabádal už i bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

„To, co je člověk schopen unést, má svoje přirozené přírodní a biologické hranice,“ podotkl Geuss. Míní, že dva roky bojuje proti větrným mlýnům. „Udělal jsem takové vnitřní rozhodnutí, že do konce roku opustím pozici ředitele ČIŽP. Myslím, že řada lidí teď bude potěšena,“ dodal.

Ekologická havárie, kterou 20. září 2020 způsobily podle České inspekce životního prostředí kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

Kvůli případu byla zřízená sněmovní vyšetřovací komise. Loni v září zveřejnila zprávu, v níž zkritizovala postup při odběru i analýze vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a ČIŽP. Tehdejší ministr Brabec i inspekce označili zprávu komise za zpolitizovanou. Jsou v ní podle Brabce neodborné závěry vytržené z kontextu, manipulace a negativní tendence vůči ČIŽP.

„Jsem přesvědčen, že naši lidé jednali přesně v rozsahu vymezených kompetencí a chybu jsme neudělali,“ řekl dnes Geuss. „Trápí mě, že vyšetřování není dál, ale nemohu to ovlivnit,“ dodal.

Koncem letošního března obžaloval státní zástupce Jiří Sachr kvůli otravě společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího ředitele Oldřicha Havelku. Vsetínský soud mu ale v květnu vrátil kauzu k došetření. Podle předsedy soudu Pavla Kotradyho soud ve vyšetřování spatřuje nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování.

Mezi podezřelými z úniku se původně ocitla chemička Deza ze svěřenského fondu založeného tehdejším premiérem Andrejem Babišem (ANO). Firma bezprostředně poté uvedla, že zcela jistě není původcem úhynu ryb, a možnost, že by kyanidy pocházely od ní, odmítá dodnes. Geuss zdůraznil, že s Babišem nemá nic společného. „Nejsem ani voličem ANO, dokonce mohu říct, že jsem chodil na demonstrace Milionu chvilek,“ řekl dnes Radiožurnálu.

Jeho nástupce by si podle Geusse měl dát pozor zejména na byznys s odpady a to, co se kolem něj děje. „Je veřejně známým faktem, že v naší republice ročně zmizí tisíce tun nebezpečných odpadů. Ty někde končí. My víme, že byly vyprodukovány, že byly předány takzvaným oprávněným osobám, které na toto mají standardní živnostenský list, ale pak už tam není ta koncovka,“ řekl Geuss. Jde podle něj o velice sofistikovaný systém, který funguje na principu řetězce firem a odpady pak skončí u někoho, kdo má bydliště na obecním úřadě. „Opravdu se těším, kde ty sudy začnou povolovat a protékat do spodních vod, kde to způsobí horší problém, než to, co se stalo na Bečvě,“ dodal Geuss. (ČTK)