Vláda projednala směrnici, která umožní vyjedávání o obranné smlouvě s USA

Vláda dnes projednala směrnici, která umožní zahájit vyjednávání o obranné smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy. Vyplývá to z informací ČTK. Kabinet dokument projednal v utajovaném režimu, úřady tak k němu nesdělují bližší informace.

Na zařazení bodu na dnešní schůzi vlády v úterý upozornil server Seznam Zprávy.

Podle serveru je schválení směrnice k vyjednávání standardní krok u prezidentských mezinárodních smluv. Má obsahovat politické a hospodářské zdůvodnění sjednání smlouvy, dopady na státní rozpočet nebo složení vyjednávacího týmu.

Samotná vyjednávání o smlouvě DCA (Defense Cooperation Agreement) začnou v druhém květnovém týdnu, kdy do Česka dorazí zástupci USA. Podle dřívějších informací by český vyjednávací tým měl vést náměstek ministryně obrany Jan Havránek. Ten ale míří z ministerstva obrany na české velvyslanectví ve Washingtonu. Mezi českými vyjednávači budou zástupci ministerstev obrany a zahraničí, zapojeni do něj budou také zástupci dalších úřadů. Na záměru smlouvu uzavřít se dohodla se svým americkým protějškem Lloydem Austinem při dubnové cestě do USA ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Smlouva DCA má právně zajistit případné působení amerických vojáků na českém území. Samotné nasazení Američanů v Česku nebude pouze na základě této smlouvy možné, musela by ho, stejně jako v současné době, schválit vláda a následně parlament. Podobný dokument dosud se Spojenými státy uzavřelo 24 členských zemí NATO včetně Slovenska. Černochová po jednání s Austinem řekla, že by oproti podobným smlouvám, které mají okolní země, měla být česko-americká dohoda obecnější. Vyjednávání patrně budou trvat několik měsíců. (ČTK)