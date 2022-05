Vláda odložila jednání o návrhu pravidel pro vyplácení příspěvku 5000 korun na dítě pro rodiny s příjmem do jednoho milionu korun ročně. Po jednání vlády o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„My jsme tyto návrhy dnes na vládě neotevřeli, je potřeba ještě dopracovat některé technické věci, vláda by to měla projednat na příštím jednání, abychom to stíhali zhruba v polovině června projednání Sněmovnou,“ vysvětlil Jurečka na tiskové konferenci.