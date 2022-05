„Stát před Arturem okostýmovaná jako jeho máma zamlada… s tím vědomím, co všechno se stalo… Uf. On to zvládl výborně. Já jsem to nezvládla vůbec,“ říká herečka Anna Fialová o natáčení seriálu Iveta.

Miroslav Hanuš, Eliška Křenková, Anna Fialová a Alena Mihulová v minisérii Iveta. Foto: Voyo