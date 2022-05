Humanitární organizace Člověk v tísni změnila po 30 letech logo. Tvoří ho jednoduchý symbol člověka a název společnosti. Nová verze, kterou vytvořilo Studio Marvil, má být pozitivnější a univerzálně srozumitelná.

„Před téměř 30 lety jsme vybírali logo Člověka v tísni, znali jsme název a věděli jsme, že to logo má vyjadřovat situaci, ve které jsme tehdy pracovali, byly to především válečné konflikty. Kresba Franze Kafky i černobílé ladění loga do toho perfektně sedlo, ale od té doby jsme prošli jistým zráním,“ popsal v tiskové zprávě ředitel a jeden ze zakladatelů organizace Šimon Pánek.

Staré logo vytvořil výtvarník Adam Hoffmeister na základě kreseb spisovatele Franze Kafky. Tvořila ho postavička člověka s rukama za zády, která je ze tří stran omezena plotem.

„Dochází ke změně narativu, který již neříká, že svět je ‚v háji‘, ale že je možné ho změnit. Chceme být pozitivnější, srozumitelnější a moci logo používat v různých kontextech, vůči velkým donorům na straně jedné, i negramotným příjemcům na té druhé,“ dodal Pánek.

Zavádění nového loga bude postupné a nějaký čas budou stará i nová verze existovat vedle sebe. Jako první se logo změní na webu a sociálních sítích organizace, následovat budou pobočky v ČR a mise v zahraničí.