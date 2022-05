Maďarsko odmítlo pořadatelství příštího MS v hokeji. „Vláda neposkytla finanční garance,“ vysvětluje IIHF

Maďarský premiér Viktor Orbán včera vyhlásil nouzový stav kvůli válce na Ukrajině. Vládě to umožní přijímat rychlá opatření pomocí dekretů. Dosud to dělala díky nouzovému stavu, který v zemi platil kvůli pandemii covidu-19. První opatření by mělo Maďarsko vydat dnes. (Bloomberg)