Energetik Pavel Šolc upozorňuje, že Česko nemá plán na to, jak řešit dlouhodobý výpadek plynu. „S plynovou krizí je to jak s pandemií. Napřed se o tom diskutovalo s epidemiology nebo hygieniky. Až se zpožděním se přišlo na to, že se věc musí probírat také s ekonomy, sociology nebo psychology,“ říká spoluautor energetické koncepce státu.