Soud EU dočasně vrátil imunitu třem katalánským europoslancům včetně Puigdemonta

Soudní dvůr EU dočasně vrátil europoslaneckou imunitu třem členům Evropského parlamentu Carlesi Puigdemontovi, Tonimu Comínovi a Claře Ponsatíové, kteří o ni přišli loni v březnu rozhodnutím EP kvůli žádosti španělských úřadů o jejich vydání.

Španělsko chce tyto tři katalánské politiky stíhat za vzpouru kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Soudní dvůr dnes podle španělských médií vyhověl žádosti katalánského expremiéra Puigdemonta a jeho dvou kolegů a dočasně jim imunitu vrátil se zdůvodněním, že by jim jinak hrozilo zatčení, jako se to stalo loni v září Puigdemontovi na Sardinii. Tamní soud ho ale nechal odjet zpět do Belgie, kde katalánský politik od roku 2017 žije, a kauzu odložil, dokud evropský soud definitivně nerozhodne o jeho imunitě.

Dnešní verdikt Soudního dvora EU je předběžným opatřením platným do té doby, než tento soud rozhodne o odvolání trojice Katalánců proti rozhodnutí EP o zbavení imunity z loňského března. Všem třem soud imunitu dočasně vrátil už loni v červnu a v červenci jim ji opět odebral.

Evropský parlament tři Katalánce zbavil imunity mimo jiné proto, že činy, z nichž jsou obviněni, se staly ještě předtím, než usedli v EP a nesouvisely s výkonem jejich euromandátu. Puigdemont a Comín se členy EP stali po evropských volbách v roce 2019 a Ponsatíová v roce 2020 poté, co po byla po brexitu britská křesla v EP rozdělena několika ostatním zemím, včetně Španělska.

Ponsatíová a Comín byli ministry Puigdemontovy regionální vlády, která uspořádala v říjnu 2017 referendum o nezávislosti Katalánska, ač španělská ústava takový plebiscit neumožňuje. Tehdejší španělská pravicová vláda poté rozpustila katalánský parlament a odvolala regionální vládu; ti její členové, kteří neuprchli, stanuli posléze s dalšími místními politiky a aktivisty před soudem v Madridu. Ten v říjnu 2019 odsoudil 12 z nich, z toho devět k trestům vězení od devíti do 13 let. Loni v červnu socialistická vláda Pedra Sáncheze udělila těmto devíti politikům milost. Po rozpuštění katalánského parlamentu v roce 2017 ve dvou následujících regionálních volbách opět vyhrály separatistické strany. Podle průzkumů veřejného mínění je ale katalánská veřejnost stran nezávislosti rozdělená zhruba půl na půl.

Puigdemont byl po útěku do Belgie zadržen už v roce 2018 v Německu, kde soud rozhodl, že ho do Španělska nevydá kvůli obvinění ze vzpoury, ale umožnil jeho vydání kvůli možné zpronevěře peněz na uspořádání neústavního plebiscitu. V reakci na to ale španělský soudce evropský a mezinárodní zatykač na Puigdemonta zrušil, protože politik by jinak nemohl být souzen za vzpouru. Oba zatykače soudce posléze obnovil. (ČTK)