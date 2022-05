Příměří bez stažení ruských vojsk by protáhlo válku na roky, řekl Podoljak

Příměří, které by neprovázelo stažení ruských jednotek z Ukrajiny, by vedlo k prodloužení probíhajícího konfliktu o několik let, uvedl poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak.

Odložení války by dalo Rusku čas na shromáždění zdrojů a obnovení útoků na Ukrajinu s novou vervou, řekl Podoljak podle agentury Unian.

Svět podle Podoljaka ještě stále plně nepochopil, co je Rusko zač a proto má tendenci doufat v navázání předválečných obchodních vztahů a partnerství. Mezitím ovšem pracuje ruská lobby, která prosazuje zájmy Moskvy na mezinárodních trzích.

„Je nemorální dělat jakékoliv ústupky po tom, co jsme viděli, co se stalo u Kyjeva, v Mariupolu nebo na východě Ukrajiny,“ řekl Podoljak. (Unian, ČTK)