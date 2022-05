NYT: Pence se odklání od Trumpa a podporuje jím zatracovaného guvernéra Georgie

Někdejší viceprezident Spojených států Mike Pence se už několik měsíců odvrací od bývalého prezidenta Donalda Trumpa. V předvečer stranických primárek míří do státu Georgia, kde vystoupí společně s guvernérem Brianem Kempem, kterého chce Trump z funkce vytlačit.

Napsal to dnes deník The New York Times (NYT), podle něhož si Pence připravuje půdu pro prezidentskou kandidaturu.

„Po čtyřech letech služby hraničící se servilností se čím dál sebevědomější Pence chce znovu představit republikánským voličům před potenciálním prezidentským pokusem, přičemž se distancuje od toho, co mnozí v Republikánské straně vnímají jako nejhorší Trumpovy impulsy,“ píše NYT. Řadí přitom 62letého někdejšího viceprezidenta do malé skupiny republikánů, kteří zvažují kandidaturu bez ohledu na to, jak se rozhodne Trump.

Dva dřívější politické partnery zásadně rozdělil vývoj po prezidentských volbách roku 2020, kdy Trump odmítl uznat porážku a podkopával důvěru ve výsledky. Na samém konci mandátu mimo jiné tlačil na Pence, aby při v zásadě ceremoniálním projednávání voleb v Kongresu smetl ze stolu hlasy volitelů z některých států, a zabránil tak nástupu demokrata Joea Bidena do funkce. To viceprezident odmítl jako protizákonné a i letos v únoru zopakoval, že na jednostranný zásah do výsledků neměl pravomoc.

S Trumpovou snahou zvrátit volby souvisí také aktuální vývoj v Georgii. Guvernér Kemp, který tam usiluje o znovuzvolení v listopadových volbách, je totiž pravděpodobně nejvýraznějším cílem Trumpovy „kampaně pomsty proti republikánům, kteří se nesklonili před jeho volební lží“, píše NYT.

Kemp po minulých prezidentských volbách nepřistoupil na nepodložená tvrzení poraženého prezidenta o podvodech s hlasy a nakonec vyslal za svůj stát volitele na základě oficiálního výsledku hlasování voličů, tedy ve prospěch Bidena. Trump jej od té doby pravidelně kritizuje a před guvernérskými primárkami podpořil bývalého manažera a někdejšího amerického senátora Davida Perduea, který mandát v Kongresu těsně ztratil loni.

Pence se naopak před úterním hlasováním chystá vystoupit na mítinku Kempa, který je favoritem primárek. Podle NYT tím učiní „nejtroufalejší a nejjasnější krok ke konfrontaci se svým bývalým politickým šéfem“. Jeho poradci si údajně plně uvědomují, jak jeho cesta do Georgie působí, nehledě na to, zda Pence přímo vystoupí proti Trumpovi nebo Perdueovi.

„Půjdeme, kam budeme voláni,“ řekl Pence v rozhovoru pořízeném minulý měsíc. Trump jej v novém prohlášení označil za zoufalého a jeho aktuální snahy bagatelizoval. „Pence se míchá do různých voleb a doufá, že to někoho zajímá,“ uvedl exprezidentův mluvčí. (ČTK)