Conwayová vydává knihu, opírá se v ní mimo jiné i do Jareda Kushnera

Bývalá poradkyně Donalda Trumpa Kellyanne Conwayová vydává knihu o svém životě po boku amerického prezidenta. Jmenuje se Here Is the Deal (Takhle vám to řeknu), má téměř 500 stran a vychází zítra. Deník Washington Post z ní přináší úryvky.

Kellyanne Conwayová v knize mimo jiné popisuje, jak jí Ivanka Trumpová diskrétně dala kontakt na manželské poradce. Její muž, právník George Conway, patřil k ostrým kritikům jejího šéfa Donalda Trumpa. Foto: Gage Skidmore, Wikimedia Commons

Conwayová je kritická ke většině spolupracovníků s výjimkou Donalda Trumpa. O jeho zeťovi Jaredu Kushnerovi vypráví, že se tvářil jako expert na všechno a neměl intelektuální ani jinou pokoru.

„Neexistovalo téma, které by podle něj bylo mimo jeho svou expertizu. Reforma trestního soudnictví. Mír na Blízkém východě. Jižní a severní hranice. Veteráni a opioidy. Velké technologie a malé podniky,“ píše.

„Kdyby mu přišly pod ruku marťanské útoky, s radostí by je přidal do svého stále se rozšiřujícího portfolia. Ujistil by se, že víte, že Marťany vyhnal na Uran on, a trval by na tom, že je mu jedno, zda se to ví. V jednom zásadním ohledu si špatně vyložil ústavu, když se domníval, že veškerá moc, která není svěřena federální vládě, je vyhrazena jemu.“ (Washington Post)