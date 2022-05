Praha chystá harmonogram ukončení pomoci uprchlíkům na hlavním nádraží

Pražský magistrát připravuje harmonogram ukončení dobrovolnické pomoci ukrajinským uprchlíkům na hlavním nádraží v současné podobě. Pomoc by se měla vrátit do původní podoby, kdy tam byl pouze informační stánek. ČTK to dnes řekl primátor Zdeněk Hřib.

Ke konci května svou činnost na nádraží ukončí pracovníci Organizace pro pomoc uprchlíkům, iniciativa Hlavák své další působení v místě zvažuje. Podle organizací na nádraží i nadále nocují v nevyhovujících podmínkách stovky lidí, převážně romského původu.

Praha se potýká s nedostatečnou ubytovací kapacitou a jedná s vládou a ostatními kraji o přemístění uprchlíků do krajů, které nejsou tolik vytíženy. Asistenční centrum (KACPU) ve Vysočanech, které slouží pro Prahu a Středočeský kraj, odbavilo asi 90.000 lidí. Kvůli nedostatku ubytovacích kapacit a situaci na nádraží Praha vybudovala v polovině května stanové městečko v Troji.

„V průběhu tohoto týdne dojde k několika jednáním, která se týkají situace na hlavním nádraží. Budeme pochopitelně řešit tu situaci tak, jak se vyvíjí. Vzniká v tuto chvíli nyní harmonogram konkrétních aktivit (ukončení dobrovolnictví), které by se měly odehrát, aby to skutečně bylo řízené, plánované a koordinované,“ řekl Hřib.

Pomoc neziskových organizací na hlavním nádraží zastřešuje Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), která chce své působení ke konci května ukončit. Důvodem jsou především podmínky, které na nádraží nyní jsou. Původně plánovaný informační stánek se podle Geti Mubeenové z OPU změnil v poskytování humanitární pomoci. OPU i další organizace v minulých týdnech upozorňovaly na nevyhovující podmínky, v kterých uprchlíci na nádraží přebývají. S OPU zřejmě skončí i další neziskové organizace. Dobrovolnická iniciativa Hlavák podle své mluvčí Mlady Hoškové chce uprchlíkům i nadále pomáhat, zatím není jasné jakou formou.

Na hlavním nádraží nyní fungují takzvané smíšené hlídky, které tvoří dobrovolníci a policisté z cizinecké policie. Uprchlíkům vysvětlují situaci a řeší s nimi další kroky. „Zdá se, že to funguje, protože se začal snižovat počet lidí, kteří přebývají na hlavním nádraží, takže problém se postupně řeší a já věřím, že i vyřeší,“ řekl Hřib.

Také podle Mubeenové činnost cizinecké policie situaci na nádraží pomohla. I nadále ale podle ní v místě nocuje v průměru 350 lidí, tedy více, než jaká je kapacita provizorního přístřeší. Podle Hoškové o víkendu odjelo humanitárním vlakem do města Přemyšl na polsko-ukrajinské hranici asi 200 lidí. „Je to tedy lepší v tom, že číslo je menší, podmínky jsou na nádraží ovšem stejně alarmující, ne-li horší, například co se týče zásobování jídlem,“ napsala ČTK Hošková. Podle ní se situace na nádraží od založení stanového městečka „nijak radikálně nezměnila“.

Cílem je podle primátora to, aby se služby pro uprchlíky na hlavním nádraží vrátily do původní podoby. Tedy, aby tam byl pouze informační stánek a uprchlíci přijíždějící na nádraží se v něm dozvěděli potřebné informace.

Hřib bude společně s ostatními hejtmany a představiteli vlády a ministerstev rovněž jednat o přerozdělování uprchlíků do ostatních krajů. V metropoli jich je podle primátora na 1000 obyvatel oproti některým krajům až čtyřikrát více. Hřib dnes zopakoval, že důležité je, aby vláda, potažmo ministerstva, do diskuse zapojily zástupce samospráv, kterých se problém týká. Praha hrozila kvůli přetížení uzavřením KACPU. To nakonec odložila do 31. května. Pak situaci vyhodnotí a rozhodne se, jak bude postupovat. (ČTK)