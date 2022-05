Soud poslal do vazby recidivistu, který střelil do hlavy pracovnici herny

Soud dnes poslal do vazby dvaasedmdesátiletého recidivistu, který v pátek večer přepadl hernu v Olomouci a její pracovnici střelil pistolí do hlavy. Sedmapadesátiletá žena leží v nemocnici a její stav je kritický.

Pachatele, který 48 let svého života strávil za mřížemi, zadrželi kriminalisté tři hodiny po přepadení herny na nedalekém vlakovém nádraží. Senior byl obviněn z vraždy ve stadiu pokusu. U soudu mu hrozí 15 až 20 let vězení či výjimečný trest. Novinářům to dnes řekl vedoucí odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství Jan Lisický.

Nebezpečný recidivista v pátek večer dění v herně na Masarykově třídě nějakou dobu sledoval z ulice a vyčkával, až z podniku odejde poslední zákazník. „Poté vstoupil dovnitř a revolverem zamířil na obsluhu. Požadoval vydání peněz, jinak hrozil použitím zbraně,“ uvedl Lisický. Žena mu peníze odmítla vydat. „Muž poté cíleně a chladnokrevně vystřelil a ženu zasáhl do hlavy,“ řekl Lisický, podle kterého šlo o „naprosto chladnokrevnou popravu“. Při útěku z herny senior střelnou zbraň zahodil, kriminalisté ji poté našli. Pachatel v herně nic neukradl.

Těžce zraněnou ženu našel o několik desítek minut později příchozí návštěvník ležet v bezvědomí na zemi za barovým pultem. Policistům byl případ oznámen krátce po 21:00. Po vyhodnocení svědeckých výpovědí a rozsáhlé pátrací akci kriminalisté pachatele zadrželi na vlakovém nádraží. V sobotu byl obviněn z vraždy ve stadiu pokusu. „Jedná se o nebezpečného recidivistu, který byl v minulosti několikrát odsouzen i za závažnou násilnou trestnou činnosti,“ upozornil Lisický.

V roce 1983 byl zadržený senior odsouzen za vraždu na 21 let vězení. „Byl v té době ve výkonu trestu v Leopoldově a tam měl ubít kladivem svého spoluvězně,“ podotkl Lisický. Naposledy recidivista stanul před soudem v roce 2012, kdy si vyslechl pětiletý trest vězení. Pracovnice herny pachatele kvůli jeho pokročilému věku podle Lisického špatně vyhodnotila. „Domnívala se, že proti ní stojí starý pán, který je možná pomýlený a vyhrožuje zbraní. Nevnímala ho jako nebezpečného člověka, ale jako staršího pána, který neví, co dělá,“ podotkl Lisický. Žena pachatele neohrožovala. „Mluvila klidně a věcně. Za to si vyloužila střelu do hlavy,“ dodal.

Zadržený senior má trvalé bydliště v Přerově, žil ovšem na ubytovně v jiném městě. Po zadržení se přiznal pouze ke střelbě a dění v herně popisuje jinak, než jak o tom hovoří důkazy včetně kamerového záznamu. „Je to zkušený recidivista. Přiznává pouze to, co je mu jednoznačně prokázáno. Jinak mlží,“ podotkl Lisický. (ČTK)