Biden ujistil Japonsko o podpoře Spojených států

Americký prezident Biden je znepokojen výskytem opičích neštovic, které se objevily v USA i jiných světových zemích. „Snažíme se o tom zjistit více. Pokud se to rozšíří, bude to mít dopad, a toho by se měl každý obávat,“ řekl na cestě po Asii. (Bílý dům)