V japonských rychlovlacích musí psi obvykle cestovat v přepravce, ale v sobotu si mohli protáhnout tlapky a kochat se krajinou ve speciálním expresu pro domácí mazlíčky.

On Japan's bullet trains, dogs usually have to travel in a carrier, but on Saturday, they could stretch their paws and enjoy the scenery on a special pet-friendly express.https://t.co/ahkQ079cKZ by @natfukue pic.twitter.com/rdqO12tv39

— AFP News Agency (@AFP) May 21, 2022