Nejvyšší činná sopka v Evropě, Etna, předvedla ohromující podívanou s lávou a kouřem. (Reuters)

Europe's tallest active volcano, Mount Etna, put on a stunning display with lava and smoke spewing meters up into the sunset sky and lava flowing down the mountain during the night, heading for the 'Lion Valley' pic.twitter.com/qINNMqf8Tt

— Reuters (@Reuters) May 21, 2022