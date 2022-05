Zelenskyj odmítl francouzský nápad o širším seskupení kolem EU

Volodymyr Zelenskyj odmítl francouzské úvahy o širším politickém seskupení okolo EU, jehož členy by se mohly stát Ukrajina, Moldavsko i Gruzie.

„Nepotřebujeme žádné alternativy k žádosti Ukrajiny o členství v Evropské unii, nepotřebujeme takové kompromisy,“ řekl ukrajinský prezident.

Francouzský prezident Emmanuel Macron již dříve prohlásil, že připojení Ukrajiny k EU může trvat „desítky let“. Před přijetím do EU by Ukrajina musela splnit přísná kritéria v oblasti veřejné správy, boje proti korupci a právního státu.

Zelenskyj však v sobotu trval na tom, že Ukrajině by mělo být umožněno zahájit proces směřující k plnému členství v EU. „Věřte mi, že to nebude kompromis pro Ukrajinu v Evropě, bude to další kompromis mezi Evropou a Ruskem. Tím jsem si naprosto jistý,“ pokračoval Zelenskyj.

Podle ukrajinského prezidenta jde o „politický a diplomatický nátlak ruských představitelů a lobbistů na rozhodnutí určité evropské země, zda podpoří Ukrajinu, či nikoli“.

Evropská rada se bude žádostí Ukrajiny o členství v EU zabývat na svém červnovém zasedání. Podle Macrona zohlední stanovisko Evropské komise a bude se řídit „duchem, který na summitu ve Versailles vyjádřily všechny členské státy, které prohlásily, že Ukrajina je součástí evropské rodiny“.

Litevský prezident Gitanas Nauseda a britská ministryně zahraničí Liz Trussová nepodpořili Macronovu myšlenku „evropského politického společenství“. (TASR, Denník N)