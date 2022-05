Wimbledon se ohradil proti ztrátě bodů, za vyloučením ruských tenistů si stojí

Pořadatelé Wimbledonu vyjádřili hluboké zklamání nad rozhodnutím tenisových asociací odebrat turnaji body do světových žebříčků. Za rozhodnutím zakázat účast ruským a běloruským tenistům si stojí a zvažují svoje další možnosti.

Statement regarding ATP / WTA / ITF ranking points at The Championships 2022.

— Wimbledon (@Wimbledon) May 20, 2022