Někteří zemědělci kvůli suchu zaorávají uschlé plodiny

Kvůli velkému suchu už někteří zemědělci zaorávali uschlé plodiny. V Česku nyní panují značné lokální rozdíly, protože v některých místech pršelo v posledních dvou týdnech vydatně, jinde nepršelo vůbec, a tak tam vznikl velký deficit vody v půdě.

Mnohde déšť sotva stačí na to, aby pokryl potřebu rostlin, do půdy se nemá co vsáknout. Informovali o tom provozovatelé webu Intersucho, kteří zpracovali hlášení jednotlivých zemědělců z konce minulého týdne.

Úterní déšť, který byl na některých místech poměrně vydatný, mohl situaci změnit. Ne však natolik, aby problémy se suchem pominuly. (České noviny)