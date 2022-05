Na pomoc Ukrajině poslali lidé, firmy a nadace Člověku v tísni 1,85 mld Kč

Na pomoc obětem války na Ukrajině a uprchlíkům poslali lidé, firmy i nadace dosud organizaci Člověk v tísni (ČvT) přes 1,85 miliardy korun. Více než 1,74 miliardy věnovali do sbírky SOS Ukrajina a více než 108 milionů poskytli jinak než na sbírkové konto.

Za tři měsíce od začátku ruské invaze přispělo téměř půl milionu dárců. Organizace na Ukrajinu vypravila zatím 14 vlaků a 36 kamionů s humanitární pomocí, podporu poskytla i v jiných zemích a v Česku pomáhá se zvládnutím uprchlické vlny a integrací v deseti krajích. Informovala o tom dnes ČTK.

„Za první tři měsíce od únorové invaze na Ukrajinu se nám podařilo pomoci těm nejpotřebnějším napříč celou zemí. I díky štědrosti našich dárců jsme se během prvního měsíce stali největším dodavatelem humanitární pomoci na Ukrajinu,“ uvedl ředitel ČvT Šimon Pánek. Organizace v tiskové zprávě napsala, že na Ukrajině pomáhá také díky podpoře Evropské unie, OSN a některých vlád. V tiskové zprávě cituje eurokomisaře Janeze Lenarčiče, podle kterého se díky ČvT dostala humanitární pomoc hned na počátku války do nejpotřebnějších míst, a to jako jedna z mála.

Organizace zajistila válečným obětem a uprchlíkům pomoc zatím za téměř 470 milionů korun. Za dopravu a materiál na Ukrajinu se podle tiskové zprávy vydalo přes 341,3 milionu korun. Do zajištění vody pro lidi ve válečných oblastech putovalo přes 4,8 milionu korun. Vybavení center pro uprchlíky na Ukrajině stálo zatím přes 1,3 milionu. Nejpotřebnějším se poskytla finanční podpora 15,5 milionu. Místní dobročinné organizace získaly na poskytování pomoci 44,8 milionu. Výdaje v Česku na zvládnutí situace uprchlíků činily zatím přes 55,9 milionu. Na pomoc uprchlíkům na Slovensku, v Moldavsku či Rumunsku se zatím využilo přes 5,6 milionu korun.

Na Ukrajině má ČvT celkem 171 zaměstnanců. Kanceláře pro koordinaci činností jsou ve Lvově, Kyjevě a Dnipru a v pěti místech pak fungují sklady s humanitární pomocí. První tři kamiony s materiálem vyrazily do Lvova tři dny po začátku invaze. O týden později pak začaly jezdit vlaky s potravinami a další pomocí do Kyjeva a Dnipra. Týmy na místě poskytovaly i psychologickou a sociální pomoc. V prvních třech týdnech dorazilo na Ukrajinu přes 800 tun materiálu. Kamiony se postupně dostaly do obleženého města Sumy, později i do Severodoněcku, Buči či Irpině. „Celkem jsme zatím vypravili 14 vlaků a 36 kamionů,“ uvedla organizace.

ČvT se podle svého ředitele pro Východní partnerství a Balkán Petra Drbohlava chystá postupně dovoz nahradit nákupem zboží na Ukrajině z míst, kde se situace stabilizovala. „Jen na východě země například plánujeme dostat potravinovou pomoc nakoupenou na Ukrajině ke 45.000 lidí. Kromě toho na západě země distribuujeme i osiva, aby lidé stihli zemědělskou sezonu, do Sumské oblasti jsme dostali už 15.000 balíčků se semeny. Do Černihivu zase dopravíme sady na základní opravy domů,“ upřesnil Drbohlav.

V Česku organizace pomáhá běžencům v deseti krajích. Věnuje se sociální práci i poskytování humanitární pomoci, provozuje krizovou linku, podporuje vzdělávání. Poradci pomáhají s vyřizováním dokumentů, zápisem do škol či nalezením práce. Organizace pořádá kurzy češtiny a vytváří databázi dobrovolníků pro budoucí doučování ukrajinských školáků. Experti ČvT zpracovávají také odborné analýzy a navrhují opatření. ČvT podporuje i dalších 67 organizací. (ČTK)