Weby ŘSD jsou čtvrtý den mimo provoz, podle experta šlo o sofistikovaný útok

Webové stránky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou po úterním kybernetickém útoku nadále mimo provoz. Čtvrtý den zůstává nedostupný i server s dopravními informacemi Dopravniinfo.cz. Podle dřívějšího vyjádření organizace šlo o velmi sofistikovaný útok.

Podle experta na kyberbezpečnost Adama Koudely tomu nasvědčuje i skutečnost, že ŘSD muselo obnovovat systémy informací pro řidiče ze záloh.

Kybernetickému útoku čelilo ŘSD v úterý ráno. Organizace od té doby částečně zprovoznila asistenční linku pro řidiče 800 280 281, zatím ovšem bez možnosti poskytování dopravních informací. Funkční je také elektronický nástroj pro administraci veřejných zakázek Tender Arena. Během doby, kdy systém nefungoval, muselo ŘSD zrušit zakázky, u kterých v té době skončila lhůta pro podání nabídky. Další tendry pak byly asi o týden prodlouženy. Webové stránky ŘSD a Dopravniinfo.cz jsou nedostupné i nadále.

Podle odborníka na kyberbezpečnost společnosti Xevos Adama Koudely je již zřejmé, že se jednalo o sofistikovanější útok než zahlcení webu metodou DDoS, protože ŘSD muselo obnovovat systémy informací pro řidiče ze záloh. „Je zarážející, že ačkoli samotné ředitelství tvrdí, že hackeři jsou často o půl roku napřed ve svých metodách, ŘSD posiluje kyberbezpečnost až teď v souvislosti s válkou na Ukrajině,“ uvedl Koudela. Zároveň varoval před tím, že pokud bude státní sektor a jeho weby spoléhat na nedostatečně zabezpečené weby, budou hackeři podnikat další útoky. „Pro zvýšení kyberbezpečnosti úřadů je třeba jednat hned,“ dodal.

Situace, kdy jsou vyřazeny z provozu některé počítačové systémy, může nejčastěji nastat ve dvou případech. „Pokud není přesně známá příčina útoku, mohou se některé služby během probíhajícího vyšetřování dočasně vypnout,“ popsal první variantu Ondřej Šafář, mluvčí společnost Eset, která se zaměřuje na digitální bezpečnost. Druhou možností podle něj je, že v důsledku bezpečnostního incidentu nastanou větší škody v interním systému. „V takovém případě by příčinou pravděpodobně byl jiný útok než DDoS, který nemá primárně destruktivní charakter. Zda to ale vysvětluje tuto situaci, to na základě aktuálně dostupných informací nelze potvrdit ani vyvrátit,“ poznamenal Šafář. (ČTK)