Měla by se starat o to, aby co nejméně dětí žilo v dětských domovech a aby samoživitelky nestrádaly. Místo toho musí počítat mrtvé a evakuuje sirotky do zahraničí. Některé odvezli Rusové neznámo kam a ona je hledá. Deník N mluvil s ukrajinskou ministryní.