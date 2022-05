Ve věku 79 let zemřel řecký hudební skladatel Vangelis. Proslavil se především hudbou k řadě známých filmů, jako je sci-fi Blade Runner z roku 1982 či historický snímek 1492: Dobytí ráje. Za hudbu pro film Ohnivé vozy získal cenu americké filmové akademie Oscar. (České noviny)

Vangelis, who famously composed the academy winning score to Chariots of Fire, has sadly died at the age of 79.

Here's a reminder of that tune 🎼pic.twitter.com/VRrWToud9O

— AW (@AthleticsWeekly) May 19, 2022