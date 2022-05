Na Sicílii po týdnu čekání na povolení zakotvila loď se 470 migranty z Afriky

Na Sicílii dnes zakotvila další loď se stovkami migrantů z Afriky, plavidlo Geo Barents humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) dovezlo na 470 běženců. Informovala o tom agentura APA. Tento týden jde už o druhou loď s tolika migranty, která zakotvila na tomto italském ostrově.

Další tři stovky uprchlíků v osmi plavidlech v úterý dorazily na ostrůvek Lampedusa, odkud bývají běženci posléze přemisťováni rovněž na Sicílii.

Z téměř pěti stovek běženců, které dnes dopravila loď Geo Barents na Sicílii a které její posádka zachránila při několika operacích ve Středomoří minulý týden, je zhruba 200 nezletilých. Ti bez doprovodu budou ubytováni v migračním středisku na Sicílii, ostatní budu umístěni na karanténní loď provozovanou Lékaři bez hranic, uvedla APA. Karanténní lodě začaly sloužit jako dočasné ubytování pro migranty během pandemie covidu-19.

„Po sedmi dnech zoufalého čekání se konečně 471 uprchlíků může vylodit v přístavu Augusta,“ napsala ve středu na sociálních sítích MSF. Podle agentury EFE dostala loď povolení zakotvit až po osmi žádostech o bezpečný přístav. Agentura neuvedla, zda všech osm adresovala posádka Itálii, či také oslovila Maltu. Několik z běženců na palubě zažilo špatné zacházení v uprchlických táborech v Libyi, čtyři z nich mají zlomeniny, uvedla MSF.

Pět stovek běženců v jedné rybářské lodi dopravila na Sicílii v úterý italská pobřežní stráž poté, co se lodi porouchal motor. Uprchlíci neměli jídlo ani pití. V neděli se na Sicílii vylodilo šest desítek běženců z humanitární lodě Sea-Eye 4. Její posádka poděkovala italským úřadům a zároveň kritizovala maltské úřady za to, že podle ní v předchozích dnech několikrát nepomohly migrantům v nouzi. Malta to nekomentovala.

Starosta sicilského města Ragusa Roberto Ammatuna varoval, že s blížícím se létem bude migrační vlna na této trase sílit, a vyzval ostatní země EU, aby Itálii pomohly s hlídkami ve vodách Středomoří. „Záchrana tisíců životů nemůže být jen na nevládních organizacích,“ řekl sicilský starosta.

Podle italského ministerstva vnitra od začátku roku připlulo do Itálie na 15.900 migrantů, loni za stejné období to bylo asi 13 360 běženců. Za celý loňský rok dorazilo přes moře do Itálie na 67 500 uprchlíků a dalších více než 30.000 námořní hlídky vrátily do Libye.

Nejméně 552 lidí se letos při cestě z Libye či Tuniska do Itálie utopilo či je pohřešováno, uvádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). (ČTK)